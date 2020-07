UNHCR: “Vluchtelingen ondergaan extreme mensenrechtenschendingen richting Middellandse Zee”

Duizenden vluchtelingen en migranten ondergaan extreme mensenrechtenschendingen en sterven op hun tocht van West- en Oost-Afrika richting de Afrikaanse kust van de Middellandse Zee, zo blijkt uit een nieuw rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en het Mixed Migration Centre (MMC) van de Deense Vluchtelingenraad.

Volgens de bevindingen van het rapport zouden in 2018 en 2019 minstens 1.750 mensen tijdens hun reis omgekomen zijn. Dit komt neer op een aantal van minstens 72 sterfgevallen per maand, waardoor het een van de meest dodelijke routes voor vluchtelingen en migranten ter wereld is, aldus de UNHCR. Ongeveer 28 procent vond plaats tijdens pogingen om de Sahara over te steken. Andere brandpunten voor dodelijke slachtoffers bevinden zich in het zuiden van Libië en steden in Mali en Niger.

Voor velen is de aankomst in Libië de laatste halte van een reis die wordt gekenmerkt door gruwelijke moorden, martelingen, dwangarbeid en mishandelingen. Anderen meldden het slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld of ander bruut geweld, waaronder verbranding met hete olie, gesmolten plastic of verhitte metalen voorwerpen, elektrocutie en het vastgebonden zijn in stressposities.

Eenmaal aangekomen in Libië, lopen de vluchtelingen en migranten opnieuw het risico te worden misbruikt. Aangezien het land kampt met een voortdurend conflict kunnen smokkelaars en milities er straffeloos handelen.

Velen die de oversteek van de Middellandse Zee naar Europa wagen, worden daarop nog eens onderschept door de Libische kustwacht en teruggebracht naar de Libische kust. Ze worden vaak willekeurig gearresteerd en vastgehouden in detentiecentra, waar ze dagelijks worden mishandeld en in erbarmelijke omstandigheden moeten overleven, aldus het rapport.

De laatste jaren is er enige vooruitgang geboekt om de situatie aan te pakken, maar de UNHCR roept de internationale gemeenschap en de nationale overheden op om nog meer ondersteuning te bieden om zo de bescherming van mensen die deze routes afleggen te versterken en om betrouwbare, legale alternatieven voor deze reizen te bieden. Ook wil de VN-vluchtelingorganisatie ervoor zorgen dat niemand die op zee wordt gered, naar het gevaar in Libië moet terugkeren.