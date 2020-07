Lokale politie gaat “streng verbaliseren” bij inbreuken op nieuwe maatregelen

De lokale politie gaat inbreuken op de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen “streng verbaliseren”. “De tijd van sensibiliseren is voorbij”, klinkt het woensdag bij Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale politie (VCLP).

Omdat het coronavirus opnieuw zijn opmars maakt in ons land heeft de Veiligheidsraad de coronamaatregelen aangescherpt. Vorige week werd de mondmaskerverplichting al fors uitgebreid, en vanaf vandaag/woensdag gaan opnieuw een hele reeks verstrengingen in. Zo wordt onder meer de bubbel drastisch kleiner, moet winkelen vanaf nu hoofdzakelijk alleen, en mogen op samenkomsten maximum tien personen aanwezig zijn van 12 jaar of ouder.

Meer werk op het vlak van handhaving voor de politie dus, maar dat vertaalt zich niet in meer blauw op straat. “Aan de inzet verandert er niets, we zaten al op volle capaciteit. De nieuwe maatregelen pakken we er gewoon bij”, zegt Paelinck. Waar de politie tot nu toe de baan op was om toe te kijken op de social distancing en de hygiënische maatregelen in de horeca, zal nu tegelijk ook gecontroleerd worden op de nieuwe maatregelen. Dat alles zal volgens Paelinck resulteren in meer processen-verbaal, omdat er meer inbreuken mogelijk zijn.