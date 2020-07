Chiro mag niet op kamp naar de Kempen… omdat groep uit Antwerpse rand komt: “Een koude douche”

Lille / Kontich -

Je moet de kat niet aan het spek binden. Dat is de reden waarom burgemeester Marleen Peeters (N-VA) aan de Chiro van Waarloos (Kontich) heeft laten weten dat de jeugdbeweging niet welkom is in het Kempische Lille. “De zestien huisartsen van onze gemeente hebben me geadviseerd om de Chiro te weigeren, omdat de besmettingsgraad in de rand van Antwerpen hoog is”, verklaart ze de beslissing.