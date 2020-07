Nederlandse overheid wil quarantaine van veertien dagen voor wie uit Antwerpen komt

“Als je vanuit een gebied dat een oranje reisadvies heeft vanwege gezondheidsredenen terug naar Nederland reist, is het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.” Dat meldt de Nederlandse Rijksoverheid.

Concreet betekent dat voor Nederlanders die in Antwerpen geweest zijn, ook al was het voor een winkelbezoek, dat hen gevraagd wordt in quarantaine te gaan. “Zowel voor Belgen die in Antwerpen wonen en naar Nederland gaan als voor Nederlanders die in Antwerpen op bezoek zijn geweest en weer naar Nederland teruggaan”, klinkt het. “Er zijn alleen uitzonderingen voor mensen die op doorreis zijn. Als je bijvoorbeeld van een geel gebied reist via een oranje luchthaven (Antwerpen, Barcelona) en er is geen andere mogelijkheid, dan mag dat.”

Een verplichting om in quarantaine te gaan is het weliswaar niet, wel een dringend advies.