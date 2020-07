Politie ontruimt kamp met meer dan 1.000 migranten ten noorden van Parijs

De Franse politie heeft woensdag een illegaal vluchtelingenkamp met minstens 1.250 migranten ontmanteld in Aubervilliers, ten noordoosten van Parijs. De Franse regering staat de laatste tijd onder toenemende druk om harder op te treden tegen illegale immigratie.

Het gaat om migranten met de Afghaanse, Ethiopische, Soedanese of Tsjadische nationaliteit die in andere Europese landen geen asiel hebben gekregen, of dat wel in Frankrijk hebben gekregen maar geen huisvesting vinden. De lokale prefectuur twitterde dat meer dan 1.000 mannen en 250 mensen in gezinnen bij de actie werden weggehaald.

Veel vluchtelingen zijn richting Parijs gegaan sinds de sluiting van een enorm migrantenkamp in Calais in 2016. De autoriteiten hebben in het noorden van Parijs herhaaldelijk illegale kampen ontmanteld, maar binnen enkele maanden doken er weer nieuwe kampen op. Veel van de vluchtelingen zijn vanuit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië naar Frankrijk gekomen, uit landen die door oorlogen en armoede zijn getroffen.