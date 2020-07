Vrouw die buurvrouw wilde overrijden geïnterneerd: “Groot alcoholprobleem”

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft de internering uitgesproken voor een vrouw uit Muizen bij Mechelen die in dronken toestand haar buurvrouw had trachten te overrijden met haar wagen. De vrouw kampt al jaren met een zware alcoholverslaving en zorgt voor problemen in de wijk waar ze woont. De buurvrouw kon ontkomen en bleef ongedeerd.

Carine V.C. uit Muizen moest zich verantwoorden voor een poging doodslag op 25 april van dit jaar. Toen reed ze met haar wagen opzettelijk in de richting van een buurvrouw die ze maar rakelings miste. De vrouw kampt met een zware alcoholverslaving en valt de hele buurt lastig.

De reden waarom ze deze buurvrouw wilde bang maken, is omdat die in de jeugdzorg heeft gewerkt en de vrouw haar kinderen jaren geleden geplaatst werden. Nochtans was de bewuste buurvrouw niet betrokken in het dossier van V.C.

Zelf verklaarde ze dat ze niet de intentie had haar buurvrouw aan te rijden en zélf gepest werd door de andere buren. Een psychiater die de vrouw onderzocht meent dat ze niet beseft wat ze doet, mede door de alcoholverslaving, een borderlinestoornis en het feit dat ze zwakbegaafd is.

Haar advocaat vroeg de vrouw niet te interneren maar enkel te verplichten een residentiële behandeling te volgen om af te kicken van de drank. “Er is een grote alcoholproblematiek en in die toestand keert ze zich tegen haar buren, haar echtgenoot en de mensen in haar dichte omgeving”, pleitte meester Bart Vanmarcke. “Neem die drank weg en het probleem stelt zich niet meer. De feiten worden niet betwist maar er was zeker geen intentie tot doden anders had ze niet tijdig geremd. Mijn cliënte zit nu drie maanden in hechtenis en is al drie maanden alcoholvrij, we hebben nu te maken met een totaal ander persoon.”

De rechtbank meende echter dat er wél sprake was van poging doodslag en dat de vrouw op het moment van de feiten niet in staat was tot het nemen van weloverwogen beslissingen. Ze wordt daarom geïnterneerd.