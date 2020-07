Tot zeven jaar cel voor mensensmokkel met gammel bootje in De Panne

Het gammele vaartuig was meteen na vertrek gekapseisd en gezonken in het ijskoude zeewater. Foto: JHM

De Panne - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 26-jarige Afghaan veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor mensensmokkel met een bootje. Zijn kompaan kreeg zes jaar cel. Het bootje met veertien vluchtelingen kapseisde in januari voor de kust van De Panne. Beide beklaagden moeten ook elk 112.000 euro boete betalen.

De politie van de zone Westkust werd op 21 januari rond 5.20 uur opgebeld door een burger. Die vertelde dat een man van vreemde origine met natte kleren net bij hem had aangebeld. De Afghaanse vluchteling verklaarde dat hij zich samen met dertien andere transmigranten aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk had gewaagd. Het bootje was echter gekapseisd.

Ongeveer twee uur eerder had de politie in De Panne al een verdachte Renault Mégane met Franse nummerplaat onderschept. Samiullah K. (26) en Asif K. (30) beweerden dat ze een reisje wilden maken naar Duinkerke. Later gaf Asif K. toch toe dat hij op vraag van zijn kompaan een vrouw en twee jonge kinderen had afgezet in Duinkerke.

De advocaat van Samiullah K. vroeg de vrijspraak, maar benadrukte vooral dat zijn cliënt onmogelijk de spilfiguur achter de oversteek kon zijn. De verdediging van Asif K. pleitte tevergeefs dat de man zich enkel schuldig maakte aan hulp bij illegale migratie. “Maar de gevolgen kon hij op geen enkel ogenblik voorzien”, aldus meester Nadia Lorenzetti. Beide advocaten drongen aan op een mildere bestraffing.