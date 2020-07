Trump ziet zijn populariteit kelderen: “Niemand heeft me graag”

De Amerikaanse president Donald Trump was opvallend openhartig tijdens een persconferentie woensdag. Trump ziet zijn populariteit kelderen, in tegenstelling tot die van immunoloog Anthony Fauci en trekt conclusies. “Niemand heeft me graag, dat kan alleen aan mijn persoonlijkheid liggen”, zei hij letterlijk. Dat Fauci veel appreciatie krijgt, verbaast hem, maar vindt hij toch ook een goede zaak. “Zijn populariteit zal afstralen op mijn beleid.”