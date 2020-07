AA Gent strikt nu ook Duitse spits: Tim Kleindienst legt medische proeven af

En daar is de felbegeerde offensieve versterking voor de Buffalo’s: Tim Kleindienst, een 24-jarige Duitse aanvaller, legt vandaag zijn medische proeven af en moet de negende Gentse aanwinst worden.

Kleindienst komt over van Heidenheim waar Gent eerder ook al Niklas Dorsch wegplukte. Kleindienst scoorde vorig seizoen 14 goals en was goed voor 6 assists in de 2e Duitse Bundesliga. Bij Gent zal hij de concurrentie met Yaremchuk en Depoitre aan moeten gaan.

