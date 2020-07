Opa die drie maanden oud kleinzoontje doodde: “Ik was gestresseerd en depressief”

De 48-jarige Australiër Wayne William Downing krijgt woensdag zijn straf te horen nadat hij enkele jaren geleden zijn kleinzoontje doodde door hem door elkaar te schudden. “Ik zal hier eeuwig voor boeten.”

“Het moment dat ik hem neerlegde, realiseerde ik wat ik gedaan had”, vertelde de 48-jarige Wayne William Downing in de rechtbank. De Australiër wordt ervan verdacht zijn kleinzoontje van drie maand te hebben gedood. De man lag in de zetel en probeerde te slapen toen hij gewekt werd door het gehuil van zijn kleinzoon. Om de baby in slaap te krijgen “schudde hij er een beetje mee”. Maar dat schudden werd de kleine jongen fataal. Vijf uur later vond de mama van het kind haar baby roerloos terug. Uit een autopsie blijkt dat het kind meerdere verwondingen had opgelopen aan zijn ogen, brein en rug.

De man was verantwoordelijk voor het kindje van zijn dochter, omdat zij drugsverslaafd is. Volgens de advocaat van de man leidde zijn client aan “extreme stress, angst en depressie” ten tijde van het overlijden van de jongen. “Hij was blij als hij enkele uren slaap per nacht kreeg.”

Drie jaar later bekende Downing wat er gebeurde die nacht tijdens een emotioneel interview met de politie.

In een brief aan het gerecht schreef de man ook: “Mijn angst en depressie hebben me overweldigd. Wat mijn straf ook is, ik zal er eeuwig voor boeten. Ik zal er nooit over geraken.”

Woensdag krijgt de man zijn straf te horen.