NMBS legt extra treinen in naar de kust. Maar niet vanuit Antwerpen

Het wordt de komende dagen mooi weer en dus legt de NMBS vanaf donderdag tot en met zondag extra treinen in naar de kust. Maar niet vanuit Antwerpen. “Dat heeft niets met de nieuwe corona-uitbraak daar te maken, Antwerpen maakt gewoon geen deel uit van ons extra aanbod richting kust”, verzekert Dimitri Temmerman van de NMBS ons.

Er worden deze week nog zomerse temperaturen verwacht. En aangezien veel mensen een vakantie in het buitenland voorlopig niet zien zitten, wordt er een stormloop richting kust verwacht.

“Er zal toch veel volk naar zee trekken. Dan kunnen we ze beter op een veilige manier naar daar brengen”, zegt de NMBS.

Donderdag en vrijdag vertrekken er extra treinen uit Aarlen, Leuven, Gent-Sint-Pieters, Hasselt en Leuven. Zaterdag en zondag zijn dat Hasselt, Leuven, Schaarbeek, Welkenraedt en Leuven. De treinen rijden telkens van en naar Oostende of Blankenberge.

Vanuit Antwerpen-Centraal zijn er dus geen extra treinen. Maar dat heeft volgens Dimitri Temmerman niets te maken met de nieuwe corona-uitbraak in Antwerpen, en ook niet met de West-Vlaamse gouverneur of de kustburgemeesters die hun veto hebben gesteld.

“Antwerpen zit gewoon niet in ons aanbod van extra treinen naar de kust. De huidige capaciteit daar volstaat.”

Mondmasker verplicht

Donderdag en vrijdag zijn er tien extra treinen per dag, zaterdag en zondag gaat het om veertien extra treinen. “De extra treinen zullen telkens een aantal minuten voor of na de reguliere treinen vertrekken. Op die manier kunnen reizigers zich makkelijker verspreiden over de verschillende treinen. De treinen zelf rijden met hun maximale samenstelling, dat is al zo sinds het begin van de coronacrisis.”

De NMBS zegt dat het aantal reizigers in de stations en op de treinen nauwgezet wordt opgevolgd en dat er contact met de kustburgemeesters en met de West-Vlaamse provinciegouverneur is.

Waarnemend gouverneur Anne Martens van West-Vlaanderen zegt dat de kustgemeenten geen probleem hebben met die extra toeristen die met de trein naar de kust worden gebracht. “Zo lang alles maar veilig gebeurt en iedereen zich aan de maatregelen houdt. We hebben daarover trouwens overleg gehad met de NMBS.”

Anderzijds roept waarnemend gouverneur Martens op om onnodige uitstappen richting kust uit te stellen en om alle maatregelen goed op te volgen indien men toch naar zee komt. Martens treedt daarmee haar Antwerpse collega Cathy Berx bij: zij raadt Antwerpenaren aan om alle onnodige verplaatsingen over de provinciegrenzen uit te stellen.

Wie met de trein naar zee wil, moet net zoals op alle andere trajecten altijd een mondmasker dragen.