Gouverneur West-Vlaanderen: “Stel onnodige uitstappen richting kust uit”

Brugge / Knokke-Heist / Blankenberge / Oostende / Nieuwpoort - Waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens vraagt om onnodige uitstappen richting kust uit te stellen en om alle maatregelen goed op te volgen indien men toch naar zee komt. Martens treedt daarmee haar Antwerpse collega Cathy Berx bij: zij raadt Antwerpenaren aan om alle onnodige verplaatsingen over de provinciegrenzen uit te stellen.

Komend weekend wordt mooi weer voorspeld en dus verwacht de kust veel volk. Doorgaans zakken ook heel wat Antwerpse toeristen af naar zee. Maar de provinciegouverneurs van Antwerpen en West-Vlaanderen roepen op tot voorzichtigheid.

Antwerps gouverneur Cathy Berx liet eerder al verstaan dat Antwerpenaren die niet absoluut buiten de provinciegrenzen moeten zijn hun uitstapjes beter uitstellen. Een echt verbod op niet-essentiële verplaatsingen is er niet, maar de gouverneur nam wel tal van andere strikte maatregelen om de besmettingen in Antwerpen beter onder controle te krijgen. Zo gaat er een avondklok in zodra de provincie het juridisch kader heeft uitgewerkt.

Waarnemend West-Vlaams gouverneur Anne Martens treedt Berx nu bij. “Pas op met onnodige verplaatsingen en indien je toch naar zee komt, volg zeer strikt de regels”, zegt ze. “Ook tweedeverblijvers moeten opletten.”

Martens benadrukt dat wie zich ziek voelt, absoluut thuis moet blijven. De West-Vlaamse gouverneur kaartte eerder deze week aan dat tweedeverblijvers die besmet raken aan zee, niet geregistreerd worden onder de cijfers aan de kust. Voorlopig zijn het Agentschap Zorg en Gezondheid en minister Philippe De Backer (Open VLD) nog volop bezig met een aanpassing in die regeling.