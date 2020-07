Britse politicus weer op vrije voeten ondanks “astronomische” kinderpornoverzameling

In het Engelse Exeter is een gemeenteraadslid na tien maanden opnieuw op vrije voeten nadat er bij hem meer dan één miljoen pornografische afbeeldingen werden gevonden. Daaronder ook de verkrachting van 12-jarige meisjes.

Roger Spackman (50) werd drie jaar geleden opgepakt. Hij was tot die tijd raadslid voor de Labour-partij en werkte in een gesloten instelling voor kinderen. In die tijd begon hij met het verzamelen van kinderporno. Dat meldt Mail on Sunday.

Tijdens zijn proces werd duidelijk dat hij deel was van een ondergronds internetnetwerk genaamd ‘The Other Place’. Dat werd maar deels opgerold. Spackman kreeg 10 maanden cel en twee jaar voorwaardelijk.

Bij hem thuis werden 68 elektronische apparaten, zoals telefoons en computers, gevonden met daarop kinderporno. Volgens de rechter ging het om een astronomisch aantal. En het ging niet enkel om kinderen, maar er werden ook pornografische beelden met dieren gevonden. De beelden dateren uit 2008.

Jong meisje

Spackman zou als kind zelf het slachtoffer van seksuele mishandeling zijn geweest. Op het internetforum speelde hij dan ook de rol van een kind dat seksueel misbruikt wordt. “Hij vindt het leuk om te doen alsof hij een jong meisje is”, zei zijn advocaat. “Op de beelden staat niemand die hij kent en hij heeft zelf nooit een kind misbruikt. De beelden werden hem door iemand toegestuurd. Hij koos de beelden niet, maar accepteerde wel alles.”

De man heeft bekend dat hij de verzameling in zijn bezit had.