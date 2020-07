De Grote Coronastudie: negen procent hield geen rekening met bubbel van vijftien

Negen procent van de bevraagden in De Grote Coronastudie van deze week hield de voorbije tijd geen rekening met de maximale bubbel van vijftien personen die je mocht zien. Dat zegt de Universiteit Antwerpen. Meer dan de helft van de respondenten had de voorbije week een bubbel van meer dan vijf personen en zal zich dus moeten aanpassen nu de regels weer strenger worden.

Meer dan de helft van de mensen die de momenteel tweewekelijks georganiseerde enquête dinsdag invulden, geeft aan zijn plannen voor café- of restaurantbezoek en winkelen te zullen aanpassen aan de nieuwe regels. Bijna 70 procent zal ook de agenda voor het samenkomen met familie wijzigen. 87 procent van de respondenten die in augustus een sociale activiteit hadden gepland die nu eigenlijk niet meer mogelijk is, zegt de activiteit te annuleren, 10 procent past het aantal deelnemers aan en 3 procent zegt zich niet aan te passen. Voor wie zijn plannen gedwarsboomd ziet, blijkt de communicatie rond de richtlijnen voor 44 procent “onduidelijk” en voor 9 procent “erg onduidelijk”.

De studie geeft aan dat het sinds de start van de exit-strategie weer de goede kant op ging met het welzijn van de Belg. Mensen die in de provincie Antwerpen wonen, voelden zich doorheen de volledige coronacrisis trouwens iets beter in hun vel zitten dan de andere Belgen, maar daar kwam deze week vanwege de strengere lokale regels plots een einde aan, stelt de studie.

37.000 mensen namen deel aan de bevraging, een initiatief van de Universiteit Antwerpen met steun van UHasselt, KU Leuven en ULB. Dat zijn er 9.000 meer dan de vorige keer, wat er volgens de onderzoekers op wijst dat mensen weer meer bezig zijn met het coronavirus.