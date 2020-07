Speler van Sevilla besmet met coronavirus, komt de achtste finale van de Europa League in gevaar?

Een speler van FC Sevilla is besmet met het coronavirus. Dat bevestigde de Spaanse club woensdag. De timing is ongelukkig, want volgende week speelt de Spaanse club in de achtste finale van de Europa League tegen AS Roma.

De speler, wiens identiteit niet bekend is, legde de positieve test zondag af. “Hij vertoont geen symptomen, verkeert in goede gezondheid en zit thuis in isolatie”, aldus Sevilla.

Sinds de positieve test werden alle teamleden al twee keer getest. De eerste controles bleken allemaal negatief, het resultaat van de tweede controleronde wordt donderdagvoormiddag verwacht. Wanneer ook die negatief zijn, wil Sevilla ‘s namiddags de groepstraining hervatten. Uit voorzorg is die voorlopig stopgezet.

Sevilla neemt het op 6 augustus in Duisburg op tegen AS Roma in de achtste finale van de Europa League. Het duel wordt over een wedstrijd gespeeld vanwege de coronacrisis.