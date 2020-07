Amber Heard geeft onverwachte speech na rechtszaak Johnny Depp: “Ik was hier liever niet geweest”

Nu de slotpleidooien het einde aankondigen van de rechtszaak tussen Pirates-acteur Johnny Depp en tabloid The Sun, heeft actrice Amber Heard op dinsdag een onverwachte speech gegeven. Verschijnen als getuige in de rechtszaak was voor haar “ongelofelijk pijnlijk” en iets “waar ik liever niet was geweest”, aldus de actrice.

Depp spande een rechtszaak aan tegen de Britse krant nadat die hem in 2018 een “wifebeater” noemde. Volgens hem was het net zijn ex-vrouw die in het kortstondige huwelijk de klappen uitdeelde. Tijdens het spraakmakende proces werd de vuile was van het koppel uitgehangen, niet in het minst door de voormalige geliefden zelf. Tijdens het slotpleidooi van Depps advocaat liet hij nogmaals weten dat het niet Depp was die gewelddadig was, en hij altijd open is geweest over zijn drank- en druggebruik maar dat Heard haar aandeel in zaak bagatelliseert.

bekijk ook

Is dit filmpje het bewijs dat zus van Amber Heard loog tijdens getuigenis op proces rond Johnny Depp?

Ex getuigt tegen Johnny Depp in rechtszaak: “Hij dreigde ermee me te vermoorden”

Dior haalt reclamevideo met Johnny Depp offline na racistische beschuldigingen