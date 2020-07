Jong talent KV Mechelen tekent bij Manchester City, maar voetbalt nog jaartje Achter de Kazerne

Issa Kaboré, de 19-jarige rechtsachter die het afgelopen seizoen debuteerde voor KV Mechelen, heeft een droomtransfer naar Manchester City te pakken. Malinwa is hem nog niet meteen kwijt, want de werkgever van Kevin De Bruyne leent de jonge Burkinees nog minstens één seizoen uit aan de Kakkers.

Kaboré maakte in zijn eerste vijf wedstrijden meteen indruk op de rechtsachter bij KV Mechelen en dat is ook de scouts van Manchester City niet ontgaan. KV Mechelen berichtte woensdag dat het een akkoord bereikte met de Engelse topclub, maar samen het veld betreden met Rode Duivel Kevin De Bruyne is dus nog niet voor direct.

“Dit is een win-winsituatie voor alle partijen”, zegt sportief directeur Tom Caluwé. “De speler zelf droomt van de Premier League en kan bij ons rustig die stap voorbereiden. City heeft een duidelijk traject voor ogen en gaf aan dat onze club belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van Kaboré. En op deze manier kunnen we Issa nog in Mechelen houden.”

Meer informatie over de transfer wil de club nog niet kwijt. “We bouwen zo na de contractverlengingen van De Camargo, Peyre, Togui en Schoofs en de transfers van Bushiri, Coucke, Vanlerberghe en Dailly verder aan het team en behouden onze sterkhouders. De volledige transfersom zullen we integraal besteden aan de afbouw van onze schulden op korte termijn.”

City: “Issa, blijf leren van de mensen in Mechelen”

Nadat de deal in kannen en kruiken was, had Issa Kaboré meteen contact met Manchester City via een videocall. Phil Robinson en Gary Worthington van de scoutingcel van Manchester City hadden meteen lovende woorden voor de jongeling. “Vele ogen zullen op jou gericht zijn vanaf nu. Vanuit Afrika, vanuit Manchester en vanuit Mechelen. Verander je stijl niet nu je bij City hebt getekend. En blijf leren van de mensen in Mechelen”, was hun boodschap. Bekijk hier het filmpje dat KV Mechelen deelde via sociale media.