Deze coronamaatregelen zijn vanaf nu van kracht in Antwerpen, “no mercy” voor wie ze overtreedt

Antwerpen - Gouverneur Cathy Berx (CD&V) heeft op een persconferentie meer uitleg gegeven over de strenge maatregelen die vanaf nu gelden in de provincie Antwerpen. “Dit is nodig om de curve af te vlakken”, klonk het. Wie niet horen wil, zal dan ook voelen: Berx kondigde aan dat er “no mercy” zal gelden voor wie de maatregelen aan zijn of haar laars lapt.

“We weten dat dit maatregelen zijn die een grote impact hebben, maar vermijden dat nog meer mensen besmet raken is nu eenmaal voornaamste bekommernis”, opende Berx haar uiteenzetting.” Dat is ook noodzakelijk, gezien de forse stijging met 120 procent van de besmettingen de afgelopen dagen en weken. De artsen hebben mij dan ook met nadruk gevraagd om nog eens te benadrukken dat mensen die asymptomatisch zijn, óók besmet kunnen zijn. Daarom blijft de slagzin ‘Blijf in uw kot als u zich niet goed voelt’ onverkort van kracht.”

Vervolgens gaf Berx meer uitleg bij de aanvullende maatregelen die ze afkondigde voor de provincie Antwerpen, en die vanaf nu van kracht zijn. “Die maatregelen zijn, samen met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad eerder deze week aankondigde, essentieel om de sterke stijging van het aantal besmettingen terug te dringen”, klinkt het. “Gevolg is dat we ons sociaal leven de komende vier weken drastisch moeten reorganiseren.”

Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

In de hele provincie geldt een avondklok : het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 uur en 6 uur. “Iedereen moet tussen die uren thuis zijn, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk, of bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie .” Cafés en restaurants moeten de deuren ook sluiten om 23 uur.

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet op het openbaar domein én op elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats ook verplicht altijd een mondmasker bij zich hebben. Op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd is iedereen ouder dan 12 jaar ook verplicht om dat masker te dragen, behalve tijdens het nuttigen van eten en drinken of tijdens het intensief sporten of het intensief sporten (op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waar het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is).

In alle horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn. "Het zijn niet tafels die elkaar besmetten, maar mensen", aldus Berx. Enige uitzondering daarop is bij gebruik van een plexiglazen wand van minimaal 1,8 meter hoog.

In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel ook beperkt tot vier personen , of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot hetzelfde gezin. In alle gevallen moeten horecazaken zich houden aan de individuele registratieplicht, zodat contactonderzoek mogelijk is.

Voor markten (dus ook brocante- of rommelmarkten) gelden dezelfde regels als voor winkels: marktbezoekers winkelen individueel – of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen, of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is – en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn bovendien verboden.

Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, "volstrekt onmogelijk of onwenselijk" is.

Alleen contactloos sporten is toegestaan. "Judo en karate zijn dus verboden", aldus Berx. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden voor sporters boven de 18 jaar zelfs helemaal verboden. Een gevolg van het feit dat samenscholingen van meer dan tien personen in de openbare ruimte verboden zijn, zoals dat in het hele land het geval is.

Die maatregelen gelden enkel in de provincie Antwerpen, maar het is Antwerpenaren wel nog toegelaten om hun provincie te verlaten voor niet-essentiële verplaatsingen, of voor inwoners van andere provincies om naar Antwerpen te komen. Dat leidde tot gefronste wenkbrauwen, maar volgens Berx is daar goed over nagedacht. “Het meest cruciale dat nu moet gebeuren, is dat corona-positieve mensen in quarantaine gaan. Als dat gebeurt, in combinaties met deze maatregelen, hopen we dat we de curve kunnen ombuigen. De vraag was dan ook of de effecten van onze maatregelen niet verder zouden reiken dan het gebied dat je moet afgrendelen. In het geval van Antwerpen – de economische motor van het land – zou dat wel het geval zijn. En daar kwam dan nog het probleem dat de provincie volledig afsluiten onmogelijk is. Daarom hebben we dat niet gedaan.”

Welke maatregelen gelden voor de meest getroffen zone?

In de gemeentes Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht is de nood nog hoger, en dus worden daar bijkomende maatregelen genomen.

Alle publieksevenementen en feesten zijn verboden. Feestzalen moeten sluiten, tenzij voor begrafenisceremonies.

zijn verboden. Feestzalen moeten sluiten, tenzij voor begrafenisceremonies. Alle kermissen zijn verboden.

zijn verboden. Alle fitnesscentra moeten verplicht de deuren sluiten.

Naleving

Deze maatregelen gelden voor vier weken, al klinkt het wel dat “de Provinciale Crisiscel elke dag zal vergaderen om de epidemiologische toestand en de effecten van de genomen maatregelen strikt op te volgen.” Wie de maatregelen niet naleeft, moet niet op genade rekenen. “We zullen zeer stringent toezien op deze regels, dat is ook besproken met de politie. ‘No mercy’, er zal kordaat opgetreden worden”, aldus Berx. Boetes voor overtredingen gaan van 208 tot 1.600 euro. Al zalfde de gouverneur wel meteen. “Ik geloof ook in sociale aanmoediging: we moeten mensen aanmoedigen om zich te bekommeren om hun eigen gezondheid en die van wie hem of haar dierbaar is. Er zijn vergelijkbare gevallen zoals het Engelse Leicester, het Portugese Lissabon, en enkele Duitse deelstaten, en daar is de bereidheid van de bevolking om de maatregelen heel groot. Ik hoop dat dat ook bij ons het geval is, en dat mensen elkaar daartoe op een respectvolle manier zullen aanzetten.”