Amerikaans leger verlegt zijn Europees hoofdkwartier van Stuttgart naar België

Het Amerikaanse leger verhuist zijn hoofdkwartier voor Europa vanuit het Duitse Stuttgart naar het Belgische Bergen. Dit heeft generaal Tod Walters als bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa woensdag in Washington bekendgemaakt.

De verhuis naar Bergen bespaart de Amerikaanse generaal, die traditioneel beide hoofdkwartieren overziet, heen en weer reizen tussen beide landen. In Bergen bevindt zich reeds één van de militaire hoofdkwartieren van de NAVO.

Mogelijk brengt Washington zijn hoofdkwartier voor Afrika, dat zich ook in Stuttgart bevindt, eveneens naar een andere plaats over. Over de precieze inplanting dient nog een beslissing te vallen.

Eerder had persbureau Reuters gemeld dat het Amerikaanse leger zijn “Europese hoofdkwartieren” “naar België” zou overhevelen. Nog woensdag heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper aangekondigd dat zijn land 11.900 soldaten uit Duitsland terugtrekt. Een groot deel ervan wordt elders in Europa geherpositioneerd, waaronder in België.