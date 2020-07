Deskundige aangesteld voor twintiger die voor de derde keer betrapt werd met kinderporno

Oudsbergen -

De correctionele rechtbank van Hasselt wil dat een deskundige een 25-jarige man uit Oudsbergen gaat onderzoeken, nadat er opnieuw kinderporno op zijn computer is gevonden. De man moest eerder deze maand voor de Hasseltse rechter verschijnen voor het bezit en de verspreiding van kinderporno toen hij in een instelling was opgenomen. Het parket had een gevangenisstraf van achttien maanden, een boete en een ontzetting uit de rechten geëist.