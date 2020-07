Vrouw die striptease gaf in café heeft geweldig excuus voor overtreden corona-regels: “Ik droeg geen masker, want ik heb astma”

In Waalse media werd er wat lacherig over gedaan: een stripteaseuse wordt er door de politie van beschuldigd de ‘social distancing’-maatregelen niet te hebben gerespecteerd bij een show in een café in Nijvel afgelopen zaterdag. “Ik zette mijn mondmasker af omdat ik astma heb”, zegt de vrouw bij de kranten van Sudpresse. “En houden prostituees dan wel afstand wanneer ze werken?”

De beelden die op sociale media de ronde deden, lieten weinig aan de verbeelding over: een privéfeestje mét striptease, dat vond er zaterdagavond plaats in een café in het Waals-Brabantse Nijvel. Geconfronteerd met de flagrante inbreuken op de sociale distancing-maatregelen liet burgemeester Pierre Huart weten het café in kwestie te herkennen. “Het verbazingwekkende is dat mijn agenten die avond om 21 uur langs dit etablissement liepen, maar toen leek het café gesloten”, klinkt het bij Sudinfo. Daarom liet de burgemeester plaatsvervangend politiecommissaris Antoine Pirenne ook een onderzoek starten.

“We waren niet op de hoogte”, zegt Pirenne. “Als we naar binnen waren gegaan, hadden we dit feest waarschijnlijk binnen een minuut stilgelegd. Het probleem is dat dit soort activiteiten tot promiscuïteit leidt.” Wat heet: een blonde jongedame die een striptease doet voor vijfentwintig gasten, dat noemt de commissaris “niet erg slim”. “Het grenst zelfs aan onverantwoord. De uitbater zorgde ervoor dat zijn klanten roekeloze risico’s namen.”

De uitbater betwist de feiten niet. “Het was een privéfeest met 25 klanten, terwijl de wet er 50 toestond. Aanvankelijk werd de sociale afstand ook gerespecteerd, maar ’s avonds kwamen de mensen steeds dichterbij elkaar. Om mijn café te laten overleven, moet ik wel een paar activiteiten organiseren. Ik heb me aan alle regels gehouden. Dat erkent ook de politie. De man riskeert dan ook enkel een waarschuwing.

Stripper: “Houden prostituees dan wel afstand?”

Blijft nog de overtreding van de sociale distancing-regels over, en daarvoor wordt naar de stripteaseuse gekeken. “Het café had ervoor gezorgd dat alles in orde was. Ik moest mijn masker opzetten, de klanten zaten aan tafels per vijf, zes of zeven. Maar ik heb astma bij inspanning. Dus ook wanneer ik mijn show doe. Ik heb de uitbater gevraagd of het masker nodig was, maar finaal heb ik de beslissing genomen, ik heb de regels overtreden. Al weet ik niet of prostituees ook mondmaskers dragen en afstand houden wanneer ze werken.”

Ze kon ook niet anders, zegt de vrouw. “Het betaalde niet veel, maar ik moet opnieuw beginnen werken. De laatste maanden waren niet gemakkelijk: in april zijn er normaal gesproken veel vrijgezellenfeesten, maar die gingen niet door. En vorig jaar miste ik het seizoen omdat ik zwanger was.”