Federatie van organisatoren evenementen stapt naar Raad van State

Fed Event, de federatie voor freelancers binnen de event- en entertainmentsector, heeft een verzoekschrift neergelegd bij de Raad van State gebaseerd op de schending van het gelijkheidsbeginsel. De federatie vraagt de nietigverklaring van het ministerieel besluit van 18 mei van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moesten sluiten door de coronacrisis.

De federatie is ontstaan bij het begin van de coronacrisis om de belangen van de gediversifieerde subsectoren te vertegenwoordigen.”Ons voornaamste communicatieplatform met onze leden is onze gesloten Facebook-groep, waarbij we meer dan 4.000 actieve leden tellen”, legt voorzitter Manu Blancquaert uit. “Van meet af aan hebben wij geijverd om gelijkberechtigd te worden met andere sectoren, zoals de horeca, winkels, kappers, kinesisten en marktkramers. Zij krijgen een hinderpremie van 4.000 euro plus 160 euro per sluitingsdag.”

Volgens Blancquaert werd zijn sector “wandelen gestuurd met een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro en een upgrade van 2.000 euro”. “Wij hebben ook van meet af aan betoogd dat wij bij de eerste waren om op nul inkomsten te komen en dat we de laatste zouden zijn om terug op te starten.”

De federatie heeft volgens Blancquaert herhaaldelijk geprobeerd te onderhandelen met de Vlaamse regering voor een gelijke behandeling en een sluitingspremie van 160 euro per dag. “We kregen nul op het rekwest”, luidt het.

Daarom heeft de federatie een verzoekschrift neergelegd bij de Raad van State gebaseerd op de schending van het gelijkheidsbeginsel. De federatie, goed voor 34 verzoekers, vraagt de nietigverklaring van “het ministerieel besluit van 18 mei tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 20 maart tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 juni”. Voorts vragen ze een aanvullende schadevergoeding, “begroot op 10.760 euro per verzoeker, in totaal 365.840 euro”.

“Onze sector is deze die alle evenementen die het sociaal weefsel samenhoudt en versterkt. Wij bieden technische ondersteuning voor de sectoren ontspanning (muziek, sport, feesten), handel (beurzen) en wetenschap (congressen). Wij staan vaak als eerste op de vloer en zijn de laatste om het licht uit te doen”, aldus Blancquart.