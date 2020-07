Gent gelast meer evenementen af en verplicht mondmasker op extra plaatsen

Gent - De stad Gent heeft beslist om na de Nationale Veiligheidsraad van maandag strengere regels in te voeren. “Evenementen waarbij het aantal bezoekers niet kan worden gelimiteerd, worden afgelast, en in de leefstraten, de recyclageparken, op de Blaarmeersen en het nieuwe skatepark is een mondmasker verplicht”, meldt het Gentse stadsbestuur.

Alle evenementen in openlucht waarbij het aantal bezoekers niet kan worden beperkt tot 200 personen of waarbij de afstandsregels niet kunnen worden gegarandeerd, mogen niet doorgaan. “De maatregel geldt voorlopig tot en met 31 augustus. Het gaat om straatfeesten, buurtfeesten, occasionele rommelmarkten, kermissen en foren (zoals de kermis aan Merelbeke station, de Oogstkermis in Oostakker en de Kermis op Ledeberg). Evenementen waarbij de voorwaarden wel kunnen worden gegarandeerd en die een vergunning krijgen, kunnen wel doorgaan”, zegt het kabinet van schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte Filip Watteeuw.

“De cijfers van het aantal besmettingen in Gent zijn voorlopig goed. Met de nieuwe regels hoopt de stad nóg strengere regels te voorkomen”, zegt het stadsbestuur. “Vanaf donderdag 30 juli is overal binnen het sport- en recreatiedomein De Blaarmeersen het dragen van een mondmasker verplicht tijdens verplaatsingen op het domein. Wie dus wandelt, loopt of fietst, moet een mondmasker dragen, behalve wie zich naar het water begeeft om te zwemmen.” Ook op het pas geopende skatepark moet altijd een mondmasker gedragen worden. Het bezoekersaantal wordt gelimiteerd van 200 naar 150 bezoekers en voor de kinderzone van 50 naar 40.

De mondmaskerplicht wordt ook uitgebreid naar de leefstraten en de recyclageparken. “Als het op een andere plek toch druk wordt, dan roept de stad de Gentenaars op om spontaan een mondmasker op te zetten, die plek te verlaten en altijd de nodige afstand te bewaren. De afgelopen dagen en weken is al bewezen dat het overgrote deel van de Gentenaars de maatregelen prima opvolgt”, stelt het kabinet van schepen Watteeuw.