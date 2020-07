Donderdag pas duidelijkheid over competitiewedstrijden in provincie Antwerpen

Het is nog steeds niet duidelijk of Antwerp en KV Mechelen hun thuiswedstrijden in de maand augustus zullen mogen spelen. Caty Berx, de Antwerpse provinciegouverneur, legde de beslissing voor de uitzondering op het verbod op contactsporten voor profclubs immers bij de federale instanties. Binnenlandse Zaken zal daarover donderdag communiceren.

Bij KV Mechelen, Antwerp, Beerschot en Westerlo volgden ze woensdag met argusogen de persconferentie van Berx over de verstrengde coronamaatregelen in de provincie Antwerpen. De hamvraag: komt er een uitzondering voor profclubs op het verbod op contactsporten in de provincie? Een antwoord kregen ze echter niet, waardoor de onzekerheid over competitiewedstrijden in de provincie Antwerpen blijft.

Indien die uitzondering er niet komt, komen alvast twee thuismatchen van Antwerp en eentje van KV Mechelen in het gedrang. Bij de Pro League hopen ze dat scenario dan ook te vermijden. “Het klopt dat er voorlopig nog geen zekerheid is over competitiewedstrijden in de provincie Antwerpen in augustus, maar we hopen dat die er snel is. We hebben veel geïnvesteerd in plannen en protocollen en hebben altijd positieve feedback gekregen van experts en politici. We geloven dan ook dat er voor profsporten een uitzondering kan gemaakt worden, mits strikte voorwaarden”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League

“Wij zijn nog steeds overtuigd van de kwaliteit van ons werk. Samen met de clubs doen we er alles aan om samenscholingen rond de matchen te vermijden. Dat zagen we al tijdens de oefenmatchen. We hopen dat we nog kansen zullen krijgen om de kwaliteit van ons werk te bewijzen”, aldus Van Bever. “De bekerfinale en de promotiefinale kunnen daarbij een lakmoesproef zijn voor de competitie. In Catalonië en in Leicester hebben we ook al kunnen zien dat er ondanks strikte protocollen toch gevoetbald kon worden.”

Viroloog Marc Van Ranst ziet alvast geen graten in een uitzondering: “Ik heb er geen beslissing in te nemen, maar in andere landen is het gelukt. Spelers worden veel getest. Daarom moet het voor het wel mogelijk zijn om voor profvoetballers een kleine opening te maken. Het zijn tenslotte ook mensen die hun werk doen. Andere mensen mogen ook gewoon gaan werken.”