Plots plaatsen vrouwen massaal zwart-witfoto’s van zichzelf, maar niemand weet oorsprong van nieuwe trend

De sociale media worden overspoeld met mooie zwart-wit foto’s van vrouwen. De trend kreeg de hashtag ChallengeAccepted (uitdaging aanvaard) en moet vrouwen zelfvertrouwen en kracht geven. Maar waar het idee vandaan komt? Dat is niet helemaal duidelijk.

Meer dan 7 miljoen vrouwen, bekende en minder bekende, deelden al een zwart-witfoto van zichzelf of een vrouw die ze bewonderen, met de hashtag ChallengeAccepted of WomanSupportingWomen. Eén hypothese zegt dat de beweging begon in Turkije. Daar werd op 16 juli de 27-jarige studente Pinar Gültekin (27) vermoord door een ex-vriend. Ze werd geslagen en gewurgd. Daarna werd haar lichaam in een vuilniszak gestopt en verbrand, en vervolgens begraven in een bos.

Vijf dagen is de politie op zoek geweest naar haar. Toen haar stoffelijke resten werden gevonden, publiceerden de media zoals gebruikelijk een zwart-wit foto. Het was de 146ste foto die zo in de kranten verscheen dit jaar. Vorig jaar brak Turkije al een triest record met 474 vermoorde vrouwen, 250 meer dan het jaar daarvoor. Turkse vrouwenorganisaties gebruikten daarom de kenmerkende zwart-witfoto’s om het geweld tegen vrouwen in hun land aan te klagen.

Een andere mogelijke verklaring is het incident tussen het Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez en haar Republikeinse collega Ted Yoho. Ocasio-Cortez stelde vorige week in een videoboodschap het seksistische gedrag van Yoho aan de kaak, nadat die haar had uitgescholden voor fucking bitch. De video kreeg veel bijval en het aantal posts rond vrouwenempowerment tegen seksisme piekte, onder meer met de hashtag WomanSupportingWomen.