Trein in Arizona ontspoort en vat vlam, spoorbrug stort in

In de Amerikaanse staat Arizona, in de buurt van de stad Tempe, is een goederentrein ontspoord en in brand gevlogen. De trein reed net over een spoorbrug over de rivier, die door de ontsporing gedeeltelijk instortte. Momenteel zijn zo’n 90 brandweerlieden het enorme vuur aan het bestrijden. Waarom de trein precies ontspoorde is nog niet zeker.