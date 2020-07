Nog geen algemene verstrenging van regels voor bezoekers woon-zorgcentra

De stijging van het aantal coronabesmettingen en de nieuwe maatregelen om de epidemie in te dijken, zijn voor de woon-zorgcentra in Vlaanderen nog geen aanleiding om de regels voor de bezoekers nog verder te verstrengen. Voorlopig wordt vastgehouden aan de regels die vorige week werden afgesproken binnen de Taskforce Zorg.

De Vlaamse Taskforce Zorg had vorige week donderdag nog een aanscherping van de bezoekersregeling doorgevoerd. Zo is handen geven, kussen of knuffelen bij het bezoek niet meer toegelaten. Er wordt daarnaast aangeraden om het bezoek bij voorkeur te laten plaatsvinden in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht.

Voorlopig verandert er aan die afspraken niets, zo valt woensdag te horen bij de verschillende zorgkoepels. “Een algemene verstrenging is er vooralsnog niet”, zegt woordvoerder Philippe Vanstapel van Vlozo, de sectororganisatie van private ouderenvoorzieningen.

Dat bevestigt ook Nathalie Debast (VVSG), die spreekt namens de woon-zorgcentra van de lokale besturen. “Als er lokaal redenen zijn om zo’n verstrenging door te voeren, dan kan dat wel gebeuren”, zegt ze.

Zo besliste Zorgbedrijf Antwerpen woensdag wel om woon-zorgcentra waar iemand positief testte, of waar een vermoeden van een mogelijke besmetting is, tijdelijk de deuren te laten sluiten voor bezoekers. Uit voorzorg is de maatregel daar in acht woon-zorgcentra van kracht.

Of de Vlaamse Taskforce Zorg donderdag overgaat tot een algemene verstrenging, is nog niet duidelijk. Bij het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin klinkt het dat er voorlopig geen wijziging van de huidige richtlijnen voorligt, maar dat het onderwerp tijdens de vergadering altijd ter sprake kan worden gebracht.