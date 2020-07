16 West-Vlaamse burgemeesters vaardigen samen bijkomende coronamaatregelen uit

Ardooie / Hooglede / Oostrozebeke / Ingelmunster / Izegem / Ledegem / Lichtervelde / Meulebeke / Pittem / Roeselare / Ruiselede / Staden / Tielt / Wielsbeke / Wingene / Moorslede - Burgemeesters van 16 steden en gemeenten in West-Vlaanderen, regio Midwest, hebben samen bijkomende coronamaatregelen uitgevaardigd. Dat meldt de regio Midwest woensdag. De maatregelen verplichten onder meer het altijd bij zich hebben van een mondmasker op het openbaar domein en alle publiek toegankelijke plaatsen. Ook worden evenementen met meer dan 100 aanwezigen verboden, ongeacht of ze binnen of buiten plaatsvinden.

Omwille van het stijgend aantal besmettingen in de regio hebben 16 West-Vlaamse burgemeesters uit regio Midwest beslist om samen bijkomende coronamaatregelen uit te vaardigen. Het gaat om de gemeenten Ardooie, Hooglede, Oostrozebeke, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene.

Een van de maatregelen verplicht het bij hebben van een mondmasker op het openbaar domein en alle publiek toegankelijke plaatsen. Verder wordt het dragen van een mondmasker verplicht op alle evenementen, in wachtrijen, openbare infrastructuren en gebouwen, publieke ruimtes en recyclageparken.

Wie sport, moet geen mondmasker dragen. Alle sportwedstrijden mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, zowel indoor als outdoor. Verder zijn evenementen met meer dan 100 aanwezigen voortaan verboden, ongeacht of ze binnen of buiten plaatsvinden.

De evenementen moeten op voorhand worden goedgekeurd door de burgemeester en wie een evenement bijwoont, moet zich registreren en een mondmasker dragen. Ook occasionele markten, zoals rommelmarkten, worden verboden.

Verder werd een regionaal gemeenschappelijk aanspreekpunt aangesteld voor de eerstelijnszones. Die persoon zal de schakel vormen tussen de Vlaamse administratie Zorg en Gezondheid en de lokale besturen.

Ook overleggen de gemeenten in samenwerking met W13 verder met de Vlaamse overheid over lokale contacttracing. Dat willen ze zo snel mogelijk opstarten. De maatregelen gaan vanaf 30 juli van kracht in de gehele zone Midwest.