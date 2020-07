Voor het eerst in vier jaar wilde tijgers gespot in Thaise jungle

Het is de tiende verjaardag voor Wereldtijgerdag en dat wordt gevierd met beelden van verschillende tijgers in het westen van Thailand, waar ze voor de eerste keer sinds vier jaar gespot werden. De bedreigde dieren konden vastgelegd worden op camera en geven de toekomst van de diersoort in Thailand weer hoop: “het zijn prachtige beelden.”

De video’s en foto’s van de Indochinese tijgers werden genomen in maart en geven de onderzoekers hoop dat de diersoort terug kunnen keren naar de wouden van Thailand, nadat ze er bijna uitstierven door stroperij en illegale wildhandel. Dr. Saksit Simcharoen, het hoofd van het Thaise DNP zegt dat ze proberen om de tijgerpopulatie in het land te doen stijgen met 50% tegen 2022. “Het is een welkom signaal van hoop en kan het tij doen keren voor de bedreigde tijger in Thailand”, aldus de onderzoekers. Samen met Panthera wordt er hevig campagne gevoerd tegen de stroperij. Dat is tot nu toe nog steeds de grootste bedreiging voor grote katten in Zuid-Oost-Azië. Een eeuw geleden liepen er nog 100.000 tijgers in het wild rond, vandaag zijn dat er nog geen 4.000 meer.

Foto: DNP/Panthera

Foto: DNP/Panthera

bekijk ook

Toeristen worden voor hun neus getrakteerd op intens gevecht tussen twee Bengaalse tijgers

Zeldzame sneeuwluipaard gespot in India

De toeristen blijven weg, en dat is goed nieuws voor bedreigde schildpaddensoort in Thailand