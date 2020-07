“Nederlandse Sciensano”: bewijs voor nut mondmaskerplicht ontbreekt

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, alias het “Nederlandse Sciensano”, ziet ook op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens geen bewijs om het dragen van niet-medische mondmaskers verplicht te stellen. Dat zei corona-adviseur van het instituut Jaap van Dissel na een bijeenkomst met de voorzitters van de veiligheidsregio’s en minister van Medische Zorg Tamara van Ark.

Het RIVM heeft “uitvoerig gekeken naar wetenschappelijke bewijsvoering” over het effect van mondmaskers in de openbare ruimte. Maar genoeg bewijs hierover “ontbreekt domweg”, aldus Van Dissel.

Het is al de derde keer dat het Rijksinstituut zich over het gebruik van niet-medische mond-neuskapjes buigt, merkte hij op.

De Veiligheidsraad besliste niettemin dat de 25 veiligheidsregio’s mogen experimenteren met mondmaskers. Over de voorwaarden wordt nog nagedacht.

Van Ark benadrukte dat het houden van 1,5 meter afstand “het meest effectief” is tegen corona. Het is daarom belangrijk nu in te zetten op het beïnvloeden van gedrag, zodat meer mensen zich aan de regels houden.

Over het toenemend aantal besmettingen in Nederland, zei Van Dissel dat die te verwachten waren, omdat de coronaregels nu eenmaal zijn versoepeld. Op familiepartijtjes en bij studentenborrels ontstaan nu vooral clusters. Bij feestjes thuis moeten de basisregels gewoon worden nageleefd, aldus de RIVM-chef: bij ziekte thuis blijven en anderhalve meter afstand houden.

Nog een bron van zorg zijn terugkerende toeristen, zei Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het veiligheidsberaad.