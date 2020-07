“Bikinifoto’s vragen om te zien of een atlete scherp staat… Mest de stallen uit, Ben (Weyts)!”

Dit editoriaal had volledig opgebouwd kunnen worden rond ons standpunt dat de overheid toch wel iets meer aandacht en respect zou mogen hebben voor de professionele sportsector. Op de inmiddels beruchte perspresentaties van premier Sofie Wilmès en de Nationale Veiligheidsraad was het bij herhaling zoeken naar een standpunt over het lot van de sport in coronatijden en was het uiteindelijk Vlaams minister van Sport Ben Weyts die de boel over de taalgrens heen echt op gang trok.