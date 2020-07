Ibrahimovic speelt Sampdoria in de vernieling en bereikt nieuwe mijlpaal, Lukaku valt in bij winnend Lazio

In de Serie stonden woensdagavond enkele matchen van de voorlaatste speeldag op het programma. Daarin won Lazio, met Lukaku dertig minuten op het veld, van Brescia en klopte, AC Milaan met Saelemaekers in de basis, Sampdoria.

Jordan Lukaku invaller in zege voor Lazio

Lazio Roma boekte woensdagavond een 2-0-zege tegen Brescia, dat al zeker was van degradatie. Correa maakte na een kwartier de openingsgoal. In het slot verdubbelde Immobile de score met zijn 35ste doelpunt van het seizoen. Door zijn goal komt hij opnieuw een stapje dichter bij de Italiaanse én de Europese topschutterstitel. Jordan Lukaku startte op de bank en mocht iets voor het uur opdraven. Door de overwinning maakt Lazio nog steeds kans op de tweede plaats in de Serie A.

Saelemaekers ziet Ibra toveren

Alexis Saelemaekers was opnieuw basisspeler bij AC Milan en zag van op de eerste rij hoe Ibrahimovic Sampdoria in de vernieling speelde. De Zweed opende na vier minuten de score. In de tweede helft bood hij Chalhanoglu de 0-2 aan alvorens er even later zelf 0-3 van te maken. Zijn twee goals zorgen er ook voor dat Ibrahimovic de eerste speler ooit is die 50 keer of meer scoorde voor de beide ploegen uit Milaan. Sampdoria scoorde nog tegen, maar via Leao werd het uiteindelijk 1-4. Saelemaekers maakte de 90 minuten vol.