Monaco wil Thomas Didillon kopen (en zo toch naar Cercle Brugge sturen)

Thomas Didillon (24) lijkt toch op weg naar de uitgang bij Anderlecht. Begin deze week weigerde de Franse doelman nog een verhuur aan Cercle Brugge, maar nu ligt een andere constructie op tafel. Monaco, de moederclub van Cercle, onderhandelt momenteel met RSCA om Didillon definitief te kopen.

Dat bevestigt de Monegaskische vice-voorzitter Oleg Petrov. Eens dat is gelukt zijn er twee opties. Ofwel wordt Didillon reservekeeper in het Prinsdom ofwel wordt hij toch uitgeleend aan Cercle. Optie twee is het meest waarschijnlijke.

Waar zit het verschil, vraagt u zich af. Finaal belandt de Fransman toch bij groen-zwart. Klopt, maar in het hoofd van Didillon is de nieuwe constructie veel beter. Zo raakt de keeper voorgoed verlost uit zijn uitzichtloze situatie bij Anderlecht en hij kan een meerjarig contract tekenen bij het ambitieuze club in Frankrijk. Als hij dan een jaartje uitblinkt bij Cercle is zijn carrière opnieuw gelanceerd en wacht mogelijk een toekomst als titularis bij Monaco.

Anderlecht staat uiteraard niet weigerachtig tegenover een verkoop. Als de onderhandelingen goed verlopen, kan paars-wit zelfs nog een serieus deel van Didillons’ transfersom recupereren. In 2018 betaalden de Brusselaars 2,2 miljoen aan Metz.