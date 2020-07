Linksback Bogdan Mykhaylichenko strijkt officieel neer bij Anderlecht

Aanwinst nummer drie is geland bij Anderlecht. Bogdan Mykhaylichenko (24) tekende twee weken geleden al voor vier seizoenen, maar vloog gisteren pas vanuit Kiev naar Amsterdam. Daar werd hij opgewacht door zijn makelaar Sergej Serebrennikov (ex-Club Brugge) om met de auto verder te reizen naar Brussel.

Veel had de Oekraïner niet bij zich. Een koffer ingewikkeld in plastic folie en een mondmasker, uiteraard. Zijn transfer was groot nieuws in zijn vaderland, maar interviews mocht hij nog niet geven.

Paars-wit zal wel snel een beroep kunnen doen op de linksback. Volgende week start de Jupiler Pro League en Mykhaylichenko is in principe meteen inzetbaar. Tot 19 juli was hij nog actief bij Zorya Lugansk, dat als derde eindigde in de Oekraïense competitie. Op de laatste speeldag pakte hij tegen Desna nog zijn veertiende gele kaart, maar Mykhaylichenko was afgelopen seizoen ook goed voor drie goals en vier assists. Aangezien hij maar één weekje vakantie nam en de positie van linksachter vacant is bij RSCA, maakt hij mogelijk direct kans op een basisplaats.

Eerst wachten hem nog enkele tests, ongetwijfeld ook een coronatest. Anderlecht neemt geen enkel risico nadat vijf spelers van Nantes – vorige zondag tegenstander van RSCA – positief bleken op corona. Woensdag ondergingen de Brusselaars ook nieuwe tests, maar gelukkig bleek niemand besmet. Roofe is wel nog steeds out met een blessure.

Foto: Michel van Bergen

Foto: Michel van Bergen