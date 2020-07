Man doodt vrouw “per ongeluk” tijdens seks

In het Verenigd Koninkrijk wordt de 20-jarige Wesley Streete ervan verdacht een vriendin te hebben verkracht en vermoord. Tijdens het proces vertelde hij de jury dat hij haar “per ongeluk doodde tijdens de seks.”

Na een avondje uit zou de twintiger met de vrouw uit veiligheid naar huis gewandeld zijn. Maar de avond liep dramatisch af. Het lichaam van de vrouw werd later gevonden door haar nonkel. Hij was op zoek gegaan naar zijn nichtje nadat ze niet was thuisgekomen. Streete ontkende eerste dat hij iets te maken had met de dood van de vrouw, maar vertelde tijdens de rechtszaak dat hij gelogen had tegen de familie omdat hij zich “schaamde en bang was.”

“Heb je haar opzettelijk gedood?”, werd hem in de rechtszaal gevraagd. “Nee”, was het antwoord. “Hoe is ze gestorven?”, werd daarop gevraagd. De verdachte nam diep adem en antwoordde: “Ik deed mijn armen rond haar nek en heb haar per ongeluk gedood. We hadden seks.”

Hij verklaarde dat hij daarna het lichaam van de vrouw verborgen had in een stroompje onder een hoop takken.

De man verduidelijkte dat hij “wat problemen heeft met lezen en schrijven” en dat hij geen middelbaar diploma heeft.

Streete wordt ook verdacht van twee andere verkrachtingen en drie gevallen van seksueel misbruik waar een kind bij betrokken is. Hij ontkent alle aanklachten. Het proces wordt verder gezet.