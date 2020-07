Nana Ampomah (ex-Waasland-Beveren) in beeld bij Antwerp

Antwerp wil zich nog flink versterken, ook offensief. Een van de vleugelspelers die in beeld is, is Nana Ampomah.

De 24-jarige Ghanese dribbelaar stond al op de radar van de Great Old toen hij nog bij Waasland-Beveren speelde, maar vertrok vorige zomer naar Fortuna Düsseldorf in de Bundesliga. Daar kende hij echter weinig succes. Hij mocht nu en dan eens meedoen, maar speelde in totaal amper 709 minuten en haalde de laatste maanden onder nieuwe coach Uwe Rösler zelfs niet meer de bank.

Zeker omdat Fortuna ook nog gedegradeerd is, wil Ampomah – net begonnen aan de nieuwe voorbereiding – vertrekken. Hij is een terugkeer naar België genegen en er was al contact met Antwerp, al is het afwachten of het bestuur voor hem zal gaan. Het toptarget op die positie, Junior Edmilson (25), is nog van een ander kaliber. Maar die is wel veel moeilijker vast te leggen.