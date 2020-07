Ex-Gent speler trapt Trabzonspor naar winst in de Turkse beker

Vice-kampioen Trabzonspor heeft de Turkse bekerfinale gewonnen. In het Atatürk Olympisch Stadium klopte de ex-ploeg van Jean-Marie Pfaff Alanyaspor met 2-0. De hoofdrol in deze finale was weggelegd voor ex-Gent-aanvaller Alexander Sorloth. Eerst gaf hij in de eerste helft de assist voor de openingsgoal, waarna hij in de tiende (!) minuut van de blessuretijd de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Voor Trabzonspor is het de eerste prijs sinds 2010. Toen won het naast de beker ook de supercup.