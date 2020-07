Supporters Waasland-Beveren, Beerschot en OHL vertellen over rollercoaster van de afgelopen maanden: “Pro League steekt middelvinger op naar de fans”

Supporters van Waasland-Beveren, Beerschot en OHL houden de adem in voor een nieuwe ‘allesbeslissende’ vergadering van de Pro League morgen. Houden de profclubs vast aan een competitieformule met zestien of gaan we alsnog naar achttien? “We rekenen erop dat de Pro League zijn gezond verstand laat spreken”, zeggen de fans. “Anders moeten wij ons misschien beraden over juridische stappen.”