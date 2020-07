Telenet doet bij Eleven nieuw bod voor Belgisch voetbal

We zijn één week voor de start van het voetbalseizoen. Wie het Belgische voetbal volgt op Telenet moet echter nog niet weglopen bij de provider. Telenet legde bij Eleven Sports – dat de mediarechten bezit – een nieuw bod neer om de Jupiler Pro League uit te zenden. Er gaapt nog een kloof tussen vraag en aanbod, maar de onderhandelingen evolueren gunstig. De Telenet-klanten/fans worden wel ongeduldig, want Proximus en Orange hebben al een deal met Eleven Sports.

Daarnaast vragen veel voetballiefhebbers zich af of de providers het Belgisch voetbal niet gratis kunnen uitzenden nu alle matchen in augustus achter gesloten deuren zijn. De Pro League gaf al aan dat dit quasi onmogelijk wordt, maar er wordt naar alternatieven gezocht. In het verleden dachten sommige clubs bijvoorbeeld al aan goedkopere dagpassen.