45 vragen in 45 minuten voor Michel Vlap (Anderlecht): “In de play-offs hadden wij nog meegedaan”

Corona of niet, op zaterdag 8 augustus trekt de voetbalcompetitie zich onverbiddelijk op gang. Even onverbiddelijk tikt de klok weg terwijl onze reporter één helft lang vragen afvuurt op de smaakmakers uit de Jupiler Pro League. Deze keer 45 vragen in 45 minuten voor Anderlecht-middenvelder Michel Vlap.