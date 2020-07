Het moest een spits van 1m90 zijn en het is een spits van 1m90 geworden, 1m94 zelfs. Met de Duitser Tim Kleindienst heeft AA Gent alweer beet. Hij tekende voor vier jaar. Het huiswerk in de Ghelamco Arena is daarmee zo goed als af. Nu Jonathan David nog proberen te houden.

Apart verhaal, de transfer van de nieuwe Gentse spits. Tim Kleindienst was immers een naam die al in mei stevig de ronde deed in de Ghelamco Arena. Doorduwen voor de 24-jarige speler van FC Heidenheim ...