Brentford neemt in schoonheid afscheid van 115-jaar oude stadion en plaats zich voor Engelse promotiefinale

Brentford mag zich opmaken voor de promotiefinale met als inzet een plek in de Premier League. Het versloeg woensdagavond Swansea City met 3-1 en speelt volgende week tegen de winnaar van het duel tussen Cardiff City en Fulham om de promotie naar de Premier League.

Het moest en zou een speciale avond worden voor Brentford, want het speelde zijn laatste wedstrijd in het Griffin stadium, waar de club al sinds 1905 zijn thuiswedstrijden afwerkt. Vanaf volgend seizoen neemt het namelijk zijn intrek in het gloednieuwe Brentford Community Stadium. Ook de inzet was niet min: het moest tegen Swansea een 1-0-nederlaag goedmaken om een plek in de promotiefinale af te dwingen.

En dat The Bees in schoonheid afscheid wilden nemen van hun stadion, werd snel duidelijk. De 1-0-nederlaag die Brentford in de heenwedstrijd had geleden, werd binnen het kwartier al helemaal weggewerkt: Watkins en Marcondes zorgden voor een 2-0 voorsprong. Swansea kon daar niet veel tegenover zetten en na rust diepte Mbeumo de score uit. Swansea kreeg nu de bal, maar kwam niet verder dan een eerreder van Brewster.

Zo maakt Brentford nog steeds kans om voor het eerst te promoveren naar de Premier League. Daarvoor zal het wel voorbij Fulham of Cardiff City moeten geraken. Beide ploegen maken donderdag uit wie Brentford mag vervoegen in de finale. In de heenmatch werd het 2-0 voor Fulham.