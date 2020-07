België telt acht terroristen minder: nationaliteit van Syriëstrijders afgenomen

Acht Belgische Syriëstrijders beschikken niet langer over de Belgische nationaliteit. Dat is donderdag te lezen in het Staatsblad en twee Franstalige kranten, na een veroordeling bij verstek door het Brusselse hof van beroep.

De beruchtste is Yassine Lachiri (36), die al voor doodslag vastzat vóór hij een radicale moslim werd. Hij kreeg in 2005 vijf jaar cel nadat hij een man had gedood bij een misgelopen drugsdeal. In 2013 trok de zoon van de al even beruchte “moeder van de Brusselse jihad” Fatima Aberkan naar Syrië. Ondertussen zou hij al enkele jaren gevangenzitten in Turkije.

Turkije maakt zich sterk dat het alle Europese ISIS’ers die er vastgehouden worden, naar hun land van herkomst zal terugsturen. Dat zou voor Lachiri dan Marokko moeten worden, want zijn Belgisch staatsburgerschap is hij nu dus kwijt.

Jaren geleden veroordeeld

Het is al de tweede keer dat het Belgische gerecht die maatregel neemt voor een aantal Syriëstrijders die voordien al waren veroordeeld wegens terreur. Lachiri en zes andere terroristen die nu hun nationaliteit verliezen, werden vijf jaar geleden bij verstek veroordeeld op het proces tegen ronselaar Khalid Zerkani.

Een van hen werd in 2016 opgepakt in Marokko, maar van de rest is niet geweten waar ze momenteel verblijven en of ze nog in leven zijn.

De achtste is het buitenbeentje Hafid El-Bahri, die al in 2006 naar Irak vertrok. Zijn familie gaat ervan uit dat hij in Syrië is gesneuveld, maar dat raakte nooit bevestigd.

Begin dit jaar verloren al zes Vlaamse Sharia4Belgium-militanten op dezelfde manier hun ­nationaliteit. Toen werd de beslissing afgedrukt in enkele Vlaamse kranten.