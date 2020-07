Ginsburg, oudste rechter Amerikaans hooggerechtshof, opnieuw in ziekenhuis

De iconische Ruth Bader Ginsburg, rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, is opnieuw opgenomen in een ziekenhuis. Dat meldt het Hooggerechtshof woensdag (plaatselijke tijd). De 87-jarige Ginsburg, beter bekend met haar initialen RBG, is de oudste rechter en staat bekend als progressief. Voor de Democraten is ze de vrouw die niet mag sterven.

Ginsburg is opgenomen voor een “minimaal invasieve niet-chirurgische procedure”. Het gaat om de herziening van een stent in het galkanaal die vorige zomer werd geplaatst, aldus het korte statement van de rechtbank.

De rechter rust momenteel uit van de ingreep, en zou het ziekenhuis tegen eind deze week mogen verlaten.

Opvolger aangesteld door Trump

De gezondheidsperikelen van Ginsburg worden in de Verenigde Staten nauwlettend gevolgd, want na haar pensionering of dood zou president Donald Trump een derde rechter kunnen aanstellen voor het Hof. Daarmee zou een einde komen aan het wankele evenwicht tussen progressieven en conservatieven binnen de rechtbank.

Eerder deze maand meldde Ginsburg al dat ze chemotherapie ondergaat voor een terugval van leverkanker, maar dat ze niet van plan is om met pensioen te gaan. Nog deze maand werd ze opgenomen voor een mogelijke infectie, maar een dag later mocht ze het ziekenhuis alweer verlaten.

Ginsburg werd in 1993 aangesteld door Bill Clinton.