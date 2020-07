Jonge Covid-verpleegster Sofie: “We moeten erdoor. Veel keuze hebben we niet”

Deurne / Antwerpen - Hoe ervaren onze verpleegkundigen de razendsnelle heropflakkering van het aantal Covid-19-besmettingen? Zijn ze klaar om zich weer in hun beschermingspakken te hijsen en coronapatiënten opnieuw dag en nacht de best mogelijke zorgen te geven? We spraken met Sofie Symaeys (28), de verpleegster op de afdeling Intensieve zorgen van het AZ Monica in Deurne die tijdens de eerste coronapiek een dagboek voor bijhield.

“We moeten erdoor hé. Veel keuze hebben we niet”, vertelt Sofie glimlachend, terwijl ze babysit op haar één jaar oude neefje. Vrijdag staat haar een shift van zeven dagen te wachten. “Dan zal ik wel snel merken hoe hard het gaat.”

Ze laat het op zich afkomen en maakt zich voorlopig nog niet al te druk. “Maar ik merk wel dat sommige collega’s een beetje beginnen panikeren. ‘Toch niet weer!’ Gelukkig heeft onze hoofdverpleegkundige heel hard haar best gedaan om onze vakantieaanvragen voor de zomer goed te keuren zodat iedereen toch even op adem kon of kan komen.”

Haar twee weken zitten er al op. “Ik ben een paar dagen naar de Ardennen geweest en voor de rest ben ik in de buurt gebleven.” Uitrusten is Sofie dus gelukt, maar ze had gehoopt dat het minder snel zou lopen met de nieuwe golf Covid-19-besmettingen. “Al kon je het achteraf bekeken wel doorhebben dat het zo’n vaart zou nemen. Op sociale media zag je dat mensen meer en meer naar buiten gingen en dat ze steeds minder afstand hielden.”

Jonge patiënten

Op dit ogenblik liggen er op de afdeling Intensieve zorgen van het AZ Monica twee patiënten met Covid-19. “Eentje wordt beademd, de andere nog niet. Maar de longscans zien er niet goed uit.” Op de (niet intensieve) Covid-afdeling van AZ Monica liggen vandaag tien patiënten. “Allemaal mensen die beduidend jonger zijn dan onze Covid-patiënten van de eerste golf. Toen waren het vooral ouderen van zeventig, tachtig jaar. Nu gaat het om mensen tussen de dertig en de zestig. En ook onze spoedafdeling begint vol te lopen. Een van onze intensivisten verwacht dat die mensen stelselmatig naar de kamers en naar onze afdeling zullen doorstromen, ergens begin volgende week. Nu is het dus nog relatief rustig, maar het kan snel gaan. Ik hoorde dat er in het UZA al zeven covid-patiënten op Intensieve zorgen liggen.”

Gelukkig zijn ze nu beter voorbereid dan een paar maanden geleden. “We hebben een aparte kast aangelegd met alle beschermingsmateriaal dat we moeten dragen voor het verzorgen van coronapatiënten”, legt Sofie uit. “We nemen ook onze voorzorgen. Elke patiënt van wie het nog niet duidelijk is of hij positief of negatief heeft getest op Covid, wordt in isolatie geplaatst. We spelen op zeker, zodat we zelf niet ziek worden.” En dat is hun tot nog toe goed gelukt. “Niemand van mijn collega’s is tijdens de vorige piek ziek geworden. En dat willen we natuurlijk zo houden.”

Al is het niet bepaald een pretje om opnieuw die beschermende kledij en dat knellende masker te moeten dragen. “We zijn weer een stukje van onze vrijheid kwijt, hé”, zegt Sofie. “We zeuren daar wel over, maar het moet. En we helpen elkaar heel hard. Het voordeel is ook dat iedereen is ingewerkt. Ook de collega’s van andere afdelingen die we een paar maanden terug hebben opgeleid om ons bij te staan wanneer het te zwaar werd. Bovendien leggen we stelselmatig een lijst aan van hoe we alles gaan regelen. Ook overkoepelend geraken de zaken beter georganiseerd. Zo is het de bedoeling dat patiënten beter verdeeld worden over de verschillende ziekenhuizen. Dat was de vorige keer niet het geval.”

Ze zijn dus voorbereid op wat er komen zal, of toch in de mate van het mogelijke. “Het is altijd hopen dat we Spaanse en Italiaanse toestanden kunnen vermijden. Dat we niet moete kiezen tussen jonge en oudere mensen wanneer er plaatstekort dreigt”, vertelt ze.

Vanuit werkstandpunt is de verpleegster dan ook blij met de nieuwe, strenge maatregelen die de overheid heeft opgelegd. “Maar natuurlijk is het niet leuk om opnieuw in halve lockdown te gaan. En hoe lang dat zal duren, zal allemaal afhangen van hoe goed mensen erin slagen om van elkaar weg te blijven.”