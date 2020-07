Mysterie opgelost: 100 paar schoenen gestolen door … vos

Inwoners van een wijk in het Duitse Berlijn stonden perplex toen hun schoenen ineens begonnen te verdwijnen. Een van de buurtbewoners ontdekte uiteindelijk de identiteit van de dief.

Volgens lokale media heeft een vos een 100-tal schoenen gestolen uit de huizen van mensen in de Zehlendorf, een wijk in het zuidwesten van Berlijn. Alle soorten schoeisel verdween er: slippers, sneakers, pantoffels, … Toen de hardloopschoenen van buurtbewoner Christian Meyer ook verdwenen, plaatste hij een bericht op een online platform van de gemeenschap. Daarop kwamen tal van reacties van andere bewoners: ook zij waren een schoen kwijt.

Meyer ging op onderzoek uit en kon de dader uiteindelijk op heterdaad betrappen: een vos stak nog net de straat over met een slipper in de bek. Even later vond hij de onwaarschijnlijke dief terug aan een vuilnisbelt, omringd door tientallen schoenen. Volgens Meyer had het dier een voorkeur voor kleurrijke exemplaren.