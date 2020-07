KV Mechelen traint dan toch gewoon in Mechelen, weliswaar “contactloos”

Omdat gouverneur Cathy Berx voorlopig geen uitzondering wil maken voor de profclubs uit de provincie Antwerpen, ging ook KV Mechelen op zoek naar een andere trainingslocatie. De Kakkers besloten aanvankelijk om uit te wijken naar het Vlaams-Brabantse Kampenhout, maar zien nu van dat plan af.

LEES OOK. Pro League hoopt op zegen van Marc Van Ranst: wat met 1A-matchen in provincie Antwerpen?

KV Mechelen wacht vandaag de beslissing van de expertengroep Celeval af, die het verbod op groepstrainingen en matchen voor profclubs nog kan overrulen. In afwachting daarvan traint Malinwa gewoon aan de Liersesteenweg in Mechelen, weliswaar ‘contactloos’: de spelers zullen in groepen van tien opgedeeld worden, met respect voor de social distancing. Duels en onderlinge partijtjes worden vermeden.

Allesbehalve ideale omstandigheden in aanloop naar de competitieopener van 9 augustus uit bij Zulte Waregem... als die er al komt. (dige)