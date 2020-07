“Kortstondige zomeropstoot”: kwik tot 36 graden, code geel voor heel het land

Het kwik schiet vrijdag de hoogte in: we halen maxima van 33 tot 36 graden. “Wellicht de warmste dag van het jaar”, zegt weerman Frank Deboosere. Voor heel het land geldt dan ook een code geel: waakzaamheid voor oudere en zwakkere mensen is dan aangewezen.

Het wordt tropisch warm de komende dagen. Vooral vrijdag gaat het kwik crescendo: tot wel 36 graden, zowel aan de kust als in het binnenland. Een record is dat niet, dat sneuvelde in de vorige zomer: op 25 juli werd in Ukkel een temperatuur van 39,7 gemeten. Volgens Deboosere gaat het om een “kortstondige zomeropstoot”. Want vanaf zondag duikt het kwik alweer omlaag naar 22 graden, met een koelere zeelucht, en begin volgende week trekt ook een regenzone over het land.

Code geel

Door de hoge temperaturen geldt vrijdag voor heel het land code geel. “Wees waakzaam”, aldus het KMI. “Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven.” In Henegouwen geldt zelfs code oranje, dan zijn bovenstaande maatregelen noodzakelijk.

Vandaag, donderdag, wordt het zonnig met enkel wat hoge of middelhoge wolkenvelden in het noorden van het land. Het is al vrij warm met maxima van 23 tot 28 graden, en zelfs 29 graden in Belgisch Lotharingen. Donderdagavond en -nacht is het helder of lichtbewolkt en zacht met minima tussen 12 en 18 graden. De wind waait zwak tot matig.

Vrijdag is een zeer warme en zonnige dag. We halen maxima van 29 tot 32 in de Ardennen, en van 33 tot 35 graden in het centrum. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten. Mogelijk kan er ‘s avonds wat meer bewolking binnen schuiven in het westen van het land. ‘s Nachts kan de kans op een bui of een onweer toenemen.

Later tijdens het weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af en is er kans op enkele lokale buien op zaterdag. Zondag is er ook kans op enkele buien, vooral dan in het centrum en het noorden van het land. Het blijft wel zeer warm met maxima tussen 23 en 32 graden op zaterdag en 20 tot 24 graden op zondag.

Maandag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op een lokale bui. Foto: KMI

Maandag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op een lokale bui. ‘s Avonds en ‘s nachts verwachten we mogelijk regen vanaf de kust. Maxima tussen 19 en 23 graden.

Dinsdag is het zwaarbewolkt met perioden met neerslag, vooral in de voormiddag. Nadien wordt het geleidelijk droger. Maxima tussen 18 en 22 graden.