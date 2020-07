De ‘meest identieke tweeling ter wereld’: “Tegelijk zwanger zijn van zelfde man”

De Australische tweelingzussen Anna en Lucy DeCinque willen op hetzelfde moment zwanger zijn van hun gemeenschappelijke vriend. Dat kondigde het identieke duo aan in een tv-programma.

De zussen wonen in het Australische Perth met hun partner Ben en willen hun zwangerschap samen willen beleven. “We doen alles in het leven samen, we zullen samen doodgaan en samen oud worden”, zei Lucy via een videoverbinding. “Ook zwanger worden hoort daarbij.”

De vrouwen geven aan in-vitrofertilisatie (IVF) nodig te hebben. “We willen onze eitjes invriezen op hetzelfde moment. Dat wordt ingewikkeld, maar we willen gewoon hetzelfde zijn.”

Ben klaagt niet

Eerder hadden Anna en Lucy verschillende vriendjes, maar nu ze Ben delen, zijn ze naar eigen zeggen veel gelukkiger. “De eerste nacht dat we hem hebben ontmoet, hebben we hem samen gekust. Toen dachten we: hoe gaat dit verder lopen? Maar het werd top. Onze eerdere vriendjes begrepen onze band niet. Ben wel. Hij behandelt ons gelijk. Er is geen jaloezie. Hij krijgt dubbel zoveel liefde, dubbel zoveel aandacht, dus je hoort Ben niet klagen. Twinning and winning”, klinkt het.

De vrouwen raakten vier jaar geleden bekend na een interview op de lokale Australische tv. Ze kleden zich niet alleen hetzelfde, maar hebben ook plastische chirurgie ondergaan om er volledig hetzelfde uit te zien. Ze eten ook hetzelfde aantal calorieën op een dag, sporten even lang en ze gaan altijd samen naar het toilet.