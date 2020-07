Divock Origi vertelt hallucinant verhaal van vader die hem racistisch uitschold: “Het is nog altijd een beetje pijnlijk om dit te vertellen”

Racisme en voetbal. Het zijn twee zaken die nog al te vaak hand in hand gaan. Vraag dat maar eens aan Divock Origi. De Rode Duivel deed bij Bleacher Report een verhaal van toen hij amper 12 jaar oud was.

“Ik speelde toen bij Genk”, aldus Origi. “We moesten op verplaatsing naar Waregem, een busrit van twee uur. En altijd een moeilijke wedstrijd normaal. Ik speelde op rechts en was goed bezig. We stonden vier goals voor toen ik de vader van mijn tegenstander hoorde roepen. Een blanke oudere man met grijs haar, ik herinner het me nog goed. Hij schold mij uit op een racistische manier, noemde me van alles en nog wat. En hoe meer ik naar hem keek, hoe agressiever hij werd.”

“Hij zei onder andere dat ik ouder was dan 12 jaar, vanwege mijn huidskleur en omdat ik zo groot was”, gaat de spits door. “Zelfs nu is het nog een beetje pijnlijk om dit verhaal te vertellen. Wat aantoont hoe hard het mij destijds raakte. Ik wilde verder spelen, maar dat lukte niet. Ik begon te wenen. Het was de eerste keer ooit dat zoiets gebeurde met zoveel mensen in de buurt. Ik was van mijn melk, net als mijn ploegmaats, en vroeg me af waarom je zo graag iemand anders wil aanvallen. En dat gewoon omdat ik goed aan het spelen was tegen zijn zoon, die trouwens ook niet goed wist wat er gebeurde.”

Origi besefte dat racisme blijkbaar tot de realiteit behoort en voelde zich vernederd. “Ik voelde me enorm triest en ging dus advies vragen aan mijn ouders. Hij wou dat hij erbij was geweest om mij te beschermen. Maar hij zei ook: focus op jezelf. En dat ik moest accepteren dat sommige mensen andere huidskleuren niet accepteren. Dat was een echte test voor mij.”

